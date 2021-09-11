ترامب يلمح للترشح في انتحابات 2024 خلال إحياء ذكرى 11 سبتمبر

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إمكانية ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة عام 2024، خلال إحياء الذكرى الـ 20 لهجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول.

ذكر ذلك موقع "أكسيوس" الأمريكي، مشيرا إلى أن ترامب قام بزيارة شرطة نيويورك وقوات الدفاع المدني في المدينة، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى الهجمات، التي كانوا أول المشاركين في مواجهة آثارها.

ولفت الموقع إلى أن أحد ضباط الشرطة الأمريكيين سأل ترامب عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، مشيرا إلى أن رد ترامب ألمح إلى إمكانية حدوث ذلك.

وقال ترامب: "سؤال سهل بالنسبة لي، وأنا أعرف ما سوف أفعله".

وتابع الرئيس السابق: "لا أستطيع مشاركة إجابة هذا السؤال معكم حتى الآن لأسباب تتعلق بقوانيين تمويل الحملات الانتخابية".

واستطرد: "أعتقد أنكم ستكونون سعداء بقراري".

يذكر أن ترامب، الرئيس الجمهوري السابق، خسر في انتخابات الرئاسة الأخيرة 2020، أمام الرئيس الحالي جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي.

Trump said that it's an "easy question" whether he'll run for office in 2024 while talking to firefighters and police officers in New York City on the 20th anniversary of 9/11.



“I think you’re going to be happy,” he added.https://t.co/K1VCVj2yzO — Axios (@axios) September 11, 2021

وتعرض برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك لهجمات بطائرتين مدنيتين في الـ 11 من سبتمبر 2001، بينما تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لهجوم بطائرة أخرى، ونتج عن الهجوم سقوط نحو 3 آلاف قتيل إضافة إلى آلاف الجرحى.

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