رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث في إيران الملف النووي

يتوجه رئيس الوكالة الدولية للطاقة، رافائيل غروسي، اليوم السبت، إلى طهران لبحث آخر تطورات الملف الإيراني.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب عبادي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيسافر إلى طهران اليوم".

وأضاف عبادي أن رئيس الوكالة الدولية سيلتقي بنائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان مشترك فيما بعد.

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية، إن زيارة غروسي إلى إيران ستكون جزءا من المشاورات الفنية المعتادة بين إيران والوكالة.

وأعربت الخارجية في بيان لها عن أملها في ألا يتم تدمير مسار التعاون الطبيعي بين إيران والوكالة تحت تأثير أي ضغوط.

وتتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعرقلة مراقبيها عن متابعة تطورات برنامجها النووي، لافتة إلى أن هناك مواقع نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم لا تعلم الوكالة عنها شيئا.

وتأتي زيارة غروسي في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة والقوى الغربية على إيران، لإعادتها إلى مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي المنهار منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منه عام 2018.