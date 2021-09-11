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    تشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021

    إيران تعلن استلام أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات كورونا

    © REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
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    قالت مصلحة الجمارك في إيران، اليوم السبت، إن الشحنة رقم 50 من لقاح كورونا وصلت إلى البلاد صباح اليوم.

    وأشارت المصلحة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أنه بوصول شحنة اليوم تكون البلاد قد استلمت منذ 4 فبراير/ شباط 2020 وحتى اليوم 11 سبتمبر أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

    تشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021
    © AFP 2021 / Atta Kenare
    إيران تعلن استيرادها 46 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 20 شهرا

    وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الشحنة التي وصلت إلى طهران صباح اليوم ضمت 3 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" من سلة كوفاكس.

    ولفتت إلى أن إيران استوردت لقاحات كورونا من الصين واليابان وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند إلا أن الحصة الأكبر كانت من لقاح "سينوفارم" الصيني.

    وفي سياق قريب، أشارت وكالة أنباء "فارس"، إلى أن 21 مليونا و753 ألفا و20 شخصا تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن، بينا تلقى 11 مليونا و696 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد الجرعات في البلاد 33 مليونا و449 ألفا و589 جرعة.

    >> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران مع سبوتنيك.

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