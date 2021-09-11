إيران تعلن استلام أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت مصلحة الجمارك في إيران، اليوم السبت، إن الشحنة رقم 50 من لقاح كورونا وصلت إلى البلاد صباح اليوم.

وأشارت المصلحة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أنه بوصول شحنة اليوم تكون البلاد قد استلمت منذ 4 فبراير/ شباط 2020 وحتى اليوم 11 سبتمبر أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الشحنة التي وصلت إلى طهران صباح اليوم ضمت 3 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" من سلة كوفاكس.

ولفتت إلى أن إيران استوردت لقاحات كورونا من الصين واليابان وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند إلا أن الحصة الأكبر كانت من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وفي سياق قريب، أشارت وكالة أنباء "فارس"، إلى أن 21 مليونا و753 ألفا و20 شخصا تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن، بينا تلقى 11 مليونا و696 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد الجرعات في البلاد 33 مليونا و449 ألفا و589 جرعة.

>> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران مع سبوتنيك.