إيران: وصول شحنتين من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، رضا زبيب، اليوم السبت، إن شحنتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصلان بلاده، الأسبوع الحالي.

ونقلت وكالة إرنا، اليوم السبت، عن رضا زبيب، أن بلاده تحاول وجود احتياطي جيد للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل البلاد، مؤكدا أن شحنتين أخريين ستصلان خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه بعد لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا"، ستضيف بلاده كل من لقاحي "سبوتنيك" و"سوبرانا" في تعدد اللقاحات المتوفرة والموجودة داخل البلاد، بالإضافة إلى بقية اللقاحات المدرجة على جدول الأعمال الإيراني.

وذكر مساعد وزير الخارجية الإيراني، رضا زبيب، أن بلاده ستقوم بتوفير اللقاح للفئة العمرية 12 - 18 والنساء الحوامل، وهو ما وضعته على سلم الأولويات.

ويذكر أن إيران تسلمت 46 مليون جرعة لقاح كشحنات تم استيرادها على مدار الـ20 شهرا الماضية، أمس الجمعة.

وحسب بيان للجمارك الإيرانية، فقد دخلت إلى إيران 49 شحنة من لقاحات مضادة لـ فيروس كورونا تحتوي على 46 مليون جرعة.

وأوضح البيان أن الشحنات جميعها دخلت من مطار الإمام الخميني، خلال الفترة من 4 فبراير/ شباط العام الماضي، وحتى إلى الـ 9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، لافتا إلى أنه قد تم تسليمها مباشرة إلى وزارة الصحة في البلاد.

وعن تفاصيل الشحنات التي دخلت والدول المصدرة لها، أشار البيان إلى أنها متعددة الوجهات، حيث تم الاستيراد من روسيا والصين واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند.

ووفقا للبيان فقد كان الرقم الأكبر من بين اللقاحات التي تم استيرادها، لقاح سينوفارم الصيني، والذي بلغت شحناته 28 شحنة، احتوت على 37 مليونا و530 ألف جرعة

إلى ذلك فقد أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، أول أمس الخميس، استيراد 40 إلى 50 مليون جرعة أخرى حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى وفرة اللقاح في بلاده، وأن السلطات غير قلقة من هذا الملف.

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