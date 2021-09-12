الخارجية الفرنسية تتهم حركة طالبان بالكذب

اتهمت الخارجية الفرنسية، يوم السبت، حركة طالبان الأفغانية بالكذب، لافتة إلى أن باريس لن تقيم علاقات مع حكومة الحركة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في تصريح لتلفزيون "فرانس 5" الفرنسي إن طالبان تكذب وإن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها المعلنة مؤخرا.

وأضاف لو دريان: "قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية و(تحدثوا) عن حكومة شاملة وممثلة (لكافة الأطياف) لكنهم يكذبون".

وتابع "ترفض فرنسا الاعتراف بها أو إقامة أي شكل من العلاقات مع هذه الحكومة. نريد أفعالا من طالبان وسيحتاجون لمتنفس اقتصادي وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم".

ومن المقرر أن يصل الوزير الفرنسي، اليوم الأحد، إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن عمليات إجلاء منتظرة من أفغانستان، بحسب رويترز.

يذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة طالبان ( المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 أغسطس/ آب 2021، بعد توالي سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة، وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".

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