اعتقال ما يقرب من 100 شخص في احتجاجات ضد "جوازات السفر كوفيد" في باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية 96 شخصًا خلال احتجاجات في باريس أمس السبت، على التصاريح الصحية الإجبارية المفروضة في البلاد، ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، شارك في المظاهرات نحو 121 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 19 ألفًا في باريس.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية أن أربع تظاهرات كبرى نظمت للاعتراض على التصاريح الصحية.

وشهدت منطقة الشانزليزيه وأفينو فاغرام والشوارع المحيطة، انتشارا مكثفا من قوات الأمن، لا سيما من كتيبة الدراجات النارية.

ومنذ التاسع من آب/ أغسطس الماضي، تفرض السلطات الفرنسية حمل تصاريح المرور الصحية كشرط إلزامي لدخول عدد من الأماكن مثل المطاعم والمكتبات والمقاهي والفنادق والديسكو وكذلك دور السينما والمسارح والعروض والمتاحف، والحدائق وغيرها.

كما تفرض التصاريح الصحية على مشجعي الأندية الذين يرغبون في حضور المباريات، وكذلك من يودون الذهاب إلى الصالات الرياضية وحمامات السباحة، أو المسافرين بالقطارات والطائرات والسيارات لمسافات طويلة.

وبحسب أحدث الإحصاءات، فقد تجاوز إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا المستجد 6.887 مليون شخص، أودت مضاعفات الإصابة بحياة أكثر من 115 ألفا منهم