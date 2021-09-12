طالبان تعلن موعد التشغيل الكامل لمطار كابول أمام الرحلات الداخلية والدولية

أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، اليوم الأحد، أن التشغيل الكامل لمطار كابول الدولي سينتهي خلال اليومين المقبلين، وذلك بالاستئناف الكامل للرحلات الجوية الدولية والداخلية.

كابول - سبوتنيك. ونقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن مسؤول بالحركة أن التشغيل الكامل للمطار للرحلات الجوية الداخلية والدولية سيكون خلال اليومين المقبلين.

وقال مولوي عبد الهادي حمدان، مدير مطار كابول: ""لقد تم استئناف الرحلات الداخلية بالفعل وستبدأ جميع الرحلات قريباً مع استكمال الأمور الفنية".

كانت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أعلنت تسيير رحلات تجارية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، اعتبارا من غد الاثنين.

وذكر موقع قناة "آري" الباكستانية، أمس السبت نقلا عن مصادره، أن "الخطوط الجوية الباكستانية الدولية قررت استئناف رحلاتها الجوية إلى كابول يوم الاثنين".

يذكر أن مبعوث وزارة الخارجية القطرية إلى أفغانستان، مطلق القحطاني، أكد الخميس الماضي، أن مطار كابول الدولي بات صالحا للملاحة الجوية، مشيرًا إلى أن رحلة جوية تجارية غادرت المطار ولم تكن ضمن عمليات الإجلاء.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد النعيمي، أحد الفنيين القطريين بالمطار، خلال المؤتمر، أنه تم إصلاح 90 بالمئة من المشاكل الفنية في المطار.

وأنهت الولايات المتحدة عملية انسحابها من أفغانستان في 30 آب/أغسطس الماضي، بعد عشرين عاما من تواجدها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وبات مطار كابول تحت سيطرة طالبان، لكن بمساعدة فنية من قطر وتركيا في إدارته، في ظل مساعي الدول الأجنبية لإجلاء بقايا الرعايا والمتعاونين الأفغان مع تعهد الحركة المتشددة بالسماح بذلك.

وشهد مطار كابول إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين وانتهى نهاية الشهر الماضي.

كانت حركة طالبان قد أعلنت، منذ أيام، عن التشكيلة الحكومية المؤقتة لأفغانستان، برئاسة الملا محمد حسن أخوند، بعد سيطرتها الكاملة على البلاد.