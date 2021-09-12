اكتشاف بؤرة جديدة لـ"كورونا" في الصين

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، عن اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في مقاطعة صينية.

وذكرت وكالة أنباء "​شينخوا​" الصينية أنه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية.

كما أشارت الوكالة إلى أنه تم اكتشاف 18 شخصاً يحملون الفيروس بدون أعراض في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان.

ووفقاً للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين بسلالة "​دلتا​" شديدة العدوى.

ووفقاً لتقديرات جامعة "​جونز هوبكنز​" الأميركية، وصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في العالم، إلى 224 مليون شخص.

وتحتل ​الولايات المتحدة​ مركز الصدارة في قائمة عدد المصابين، تليها ​الهند​ ومن ثم ​البرازيل​.