تسجيل
08:40 GMT12 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش

    جورج بوش يحذر من المتطرفين داخل أمريكا في ذكرى 11 سبتمبر... "يحملون روحا كريهة"

    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050118748_0:0:2904:1634_1200x675_80_0_0_6a225cdd3c8e8206058e48d93c724f4a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109121050118777-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A9/

    شارك الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، أمس السبت، في الذكرى السنوية الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية، والتي وقعت خلال العام الأول من رئاسته لأمريكا.

    وحذر بوش خلال خطابه الذي ألقاه في النصب التذكاري الوطني لضحايا الرحلة الجوية 93 التي اختطفها تنظيم القاعدة، من "العنف الذي يتجمع داخل أمريكا"، بحسب تعبيره، والصادر من متطرفين داخل البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش
    © AFP 2021 / ALYSSA POINTER
    جورج دابليو بوش يكشف عن الاسم الذي صوت له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة
    واعتبر جورج بوش أن هؤلاء المتطرفين في الداخل يتشابهون من نظرائهم في خارج البلاد من حيث ازدرائهم للتعددية، وتجاهلهم للحياة البشرية، وتصميمهم على تدنيس الرموز الوطنية.

    وتابع مشيرا إلى أنهم جميعا "أبناء نفس الروح الكريهة، ومن واجبنا المستمر أن نتصدى لهم".

    وجاء تحذير الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش بعد مرور 8 أشهر فقط من التمرد العنيف في مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أجل محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

    كما أعرب بوش في خطابة بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 عن أسفه لأن "الكثير من سياساتنا أصبحت بمثابة نداء صريح للغضب والخوف والاستياء"، لكنه اعترف بأنه ليس لديه حلولا سهلة من أجل إصلاح هذا.

    وناشد بعودة روح التعاون التي لمسها في الشعب الأمريكي عقب اندلاع أحداث 11 سبتمبر، قائلا: "في يوم التجربة والحزن في أمريكا، رأيت الملايين من الناس بشكل غريزي يمسكون بيد أحد الجيران ويتحدون من أجل قضية بعضهم البعض، هذه هي أمريكا التي أعرفها".

    وأضاف أنه "في أعقاب هجمات سبتمبر، كان من الممكن أن تتصدر الإسلاموفوبيا أو النزعة الوطنية أو الأنانية، إلا ان الدولة رفضتها، وهذه هي الأمة التي أعرفها".

    وواصل: "هذا ليس مجرد حنين إلى الماضي، إنه أصدق نسخة من أنفسنا، هذا ما كنا عليه، وما يمكن أن نكون عليه مرة أخرى".

    وقوبل خطاب جورج دابليو بوش باستحسان من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال: "اعتقد أن الرئيس بوش ألقى خطابا جيدا حقا اليوم".

    وقال بايدن في تصريحات للصحفيين، أمس السبت، إنه يمنح الأولوية للوحدة الوطنية بين أبناء شعبه، مؤكدا أنها "الشيء الذي سيؤثر على رفاهيتنا أكثر من أي شيء آخر".

    انظر أيضا:

    بايدن: 11 سبتمبر 2001 أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا
    ترامب يلمح للترشح في انتحابات 2024 خلال إحياء ذكرى 11 سبتمبر
    مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ينشر أول وثيقة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر
    تركي الفيصل: السعودية لم تخف شيئا عن هجمات 11 سبتمبر
    ظهور شعاعين ضوئيين في سماء نيويورك بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر(صورة)
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي جو بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيوف على السجادة الحمراء ضمن جمهور الحاضرين العرض الأولي لفيلم (Qui Rido Io \ The King of Laughter) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا 7 سبتمبر 202
    أحداث الأسبوع في صور
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك