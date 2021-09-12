مدير وكالة الطاقة الذرية يعقد مباحثات في إيران اليوم

يعقد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات في إيران، اليوم الأحد، قد تساهم في تخفيف حدة التوتر بين الغرب وطهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مدير الوكالة وصل إلى طهران الليلة الماضية، قبل الاجتماع المنتظر هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.

ونقلت "رويترز" عن الوكالة ومبعوث طهران لديها أن جروسي سوف يعقد اجتماعا مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يعقد جروسي مؤتمرا صحفيا لدى عودته إلى مطار فيينا مساء اليوم.

وقبل أيام، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعضاءها أنه لم يتم إحراز تقدم في قضيتين رئيسيتين وهما تقديم توضيح بشأن وجود آثار يورانيوم في مواقع قديمة، والوصول سريعا إلى بعض معدات المراقبة.

ومنذ يونيو/ حزيران توقفت محادثات منفصلة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران حول العودة للامتثال للاتفاق النووي.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس/ آب، إلى العودة إلى المحادثات.

وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

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