رئيس الوزراء البريطاني يعتزم وضع خطط جديدة للتصدي لكوفيد في الشتاء

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الأحد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خططا لتعامل البلاد مع جائحة كوفيد-19 خلال الشهور الأكثر برودة مشيرا إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات.

وأضاف جاويد لقناة سكاي نيوز "ومع دخولنا فصلي الخريف والشتاء... سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة".

وتابع "سنظل بالطبع راغبين في التحلي بالحرص الشديد، وفيما يتعلق بالسفر فهناك بعض القواعد التي ستظل سارية لكن بالنسبة لفحص البي.سي.آر المطلوب لدى عودتك إلى بريطانيا من بعض البلدان، أود أن أتخلص منه في أسرع وقت ممكن"، وفقا لـ "رويترز".

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها توسع برنامجا تجريبيا لاختبارات كورونا اليومية ليشمل مجموعة أوسع من أرباب العمل الرئيسيين في محاولة لتقليل غياب الموظفين عن العمل بسبب موجة الوباء الحالية.

وقالت وزارة الصحة في البيان: "بالإضافة إلى الموظفين الهامين الذين يعملون في السجون والدفاع وجمع القمامة، فإن الأشخاص الذين يعملون في مجال الطاقة، والصيدلة والاتصالات، والمياه والفضاء، والطب البيطري، وصيد الأسماك، سيتم إعطاؤهم أيضا أولوية في مواقع اختبارات الاتصال اليومي الجديدة البالغ عددها 1200 موقع".