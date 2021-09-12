إسرائيل: إيران تدرب فصائل مسلحة على الطائرات بدون طيار قرب أصفهان

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس إيران، اليوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول، بتدريب فصائل أجنبية مسلحة على استخدام الطائرات المسيرة في قاعدة جوية قرب مدينة إصفهان.

وجاء الاتهام الإسرائيلي، بحسب وكالة "رويترز"، بعد شهر من تعرض طهران لتدقيق دولي، بشأن هجوم يشتبه أنه نفذ بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سلطنة عمان.

وتتهم تل أبيب، طهران بتعزيز نفوذها الإقليمي، من خلال عدد من الفصائل المسلحة المتحالفة معه.

وعن ذلك قال غانتس: "إيران تستخدم قاعدة كاشان الجوية شمالي أصفهان لتدريب عناصر إرهابية من اليمن والعراق وسوريا ولبنان على إطلاق طائرات مسيرة إيرانية الصنع".

وتابع غانتس، خلال مؤتمر بجامعة ريتشمان قرب تل أبيب، بقوله "إيران تحاول أيضا نقل المعرفة التي من شأنها السماح لتلك الجماعات المسلحة بتصنيع طائرات مسيرة في قطاع غزة".

ورافقت تصريحات غانتس، بصورة عبر الأقمار الصناعية، قدمها مكتبه لوسائل الإعلام العالمية.

وتظهر صور الأقمار الصناعية طائرات مسيرة على مدارج قاعدة كاشان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من إيران، حول تلك التقارير والاتهامات الإسرائيلية.

يذكر أنه في 29 يوليو/تموز، أسفر انفجار على متن ناقلة المنتجات البترولية ميرسر ستريت بالقرب من فم خليج عمان، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وتدير الناقلة شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيل، وكانت ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان.

وقال الجيش الأمريكي إن خبراء مفرقعات من حاملة الطائرات رونالد ريجان، التي تم إرسالها لمساعدة الناقلة ميرسر ستريت خلصوا إلى نتيجة مفادها أن الانفجار نجم عن طائرة مسيرة تم تصنيعها في إيران، التي اتهمتها قوى عالمية أخرى بالضلوع في الهجوم لكن طهران تنفي ذلك.

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