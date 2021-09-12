وزير خارجية السعودية: يجب أن يظل برنامج إيران النووي سلميا

طالب فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إيران بأن تكون أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق دائم بشأن برنامجها النووي.

القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في الرياض مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation لافروف يبحث مع وزير الخارجية الهندي ملفي أفغانستان وسوريا والبرنامج النووي الإيراني

وقال الوزير السعودي إنه يتعين على إيران أن تستجيب بالمزيد من الإيجابية من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام حول برنامجها النووي.

وشدد على ضرورة أن يبقى البرنامج النووي الإيراني سلميا حتى تشعر بلاده بالاطمئنان من التهديدات التي يمكن أن تقوم بها طهران.

يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات في إيران، اليوم الأحد، قد تساهم في تخفيف حدة التوتر بين الغرب وطهران.

وقبل أيام، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعضاءها أنه لم يتم إحراز تقدم في قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالملف النووي الإيراني، وهما تقديم توضيح بشأن وجود آثار يورانيوم في مواقع قديمة، والوصول سريعا إلى بعض معدات المراقبة.

ومنذ يونيو/ حزيران توقفت محادثات منفصلة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران حول العودة للامتثال للاتفاق النووي.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس/ آب، إلى العودة إلى المحادثات.

وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

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