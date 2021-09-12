الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصل لاتفاق مع إيران بشأن مراقبة منشآتها النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة في منشآت نووية في إيران.

جاء هذا في بيان مشترك صدر على هامش زيارة المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إلى طهران، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها.

ولفتت إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن طهران سوف تسمح للوكالة الدولية بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات المراقبة بمواقع نووية إيرانية.

وكانت إيران تعهدت في فبراير/ شباط بتسليم تسجيلات الكاميرات إلى الوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

وفي الوقت سابق اليوم، عقد فيه غروسي مباحثات في إيران، اليوم الأحد، قد تساهم في تخفيف حدة التوتر بين الغرب وطهران.

وقبل أيام، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعضاءها أنه لم يتم إحراز تقدم في قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالملف النووي الإيراني، وهما تقديم توضيح بشأن وجود آثار يورانيوم في مواقع قديمة، والوصول سريعا إلى بعض معدات المراقبة.

ومنذ يونيو/ حزيران توقفت محادثات منفصلة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران حول العودة للامتثال للاتفاق النووي.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

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