محامي ترامب يقلد الملكة إليزابيث بسخرية ويتبرأ من نجلها أندرو ويهاجم قائد الجيش الأمريكي... فيديو

قلد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، خلال الخطاب الذي ألقاه، أمس السبت، بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وزعم جولياني (77 عاما) في مقطع مصور له من حفل العشاء الذي أقيم في مطعم شيبرياني في نيويورك، أن ملكة بريطانيا عرضت عليه نيل وسام الفروسية عن جهوده في مدينة نيويورك، عقب أحداث 11 سبتمبر، وقتما كان محافظ المدينة، وأنه رفض ذلك.

وقال جولياني في الفيديو: "لقد رفضت الحصول على وسام الفروسية لأنك إذا حصلت على لقب فارس كان عليك أن تفقد جنسيتك".

ومنحت ملكة بريطانيا، عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، لقبا فخريا في عام 2001، ولم يُطلب منه التخلي عن جنسيته.

بعد ذلك انتقل جولياني في نفس الفيديو إلى الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث، الذي تلقى مؤخرا أوراقا في دعوى قضائية من فيرجينيا جوفري، الي اتهمت رجل الأعمال الأمريكي المنتحر، جيفري إبستين،بأنه كان يجبرها قبل موته على ممارسة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، وكان عمرها حينذاك لا يتجاوز 17 عاما، وهو ما ينفيه أندرو بشدة.

وقال:

"أعلم أن الأمير أندرو مشكوك فيه للغاية الآن، فأنا لم أخرج معه أبدا أبدا، ولم أشرب معه أبدا، ولم أكن معه أبدا في موعد مع امرأة أو امرأة شابة".

Rudy rolled into the 9/11 dinner drunk out of his mind tonight. Here he is giving his Queen Elisabeth impression, and assuring the audience he was never with a young girl and Prince Andrew. pic.twitter.com/U40YSzS34X — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 12, 2021

كما انتقد محامي دونالد ترامب في خطابه سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أفغانستان، وإجلاء الجنود الأمريكيين من كابول.

وقال جولياني وسط تصفيق من الجمهور إن "ما فعله بايدن خلال الأسبوعين الماضيين هو جنون مخيف".

كما تطرق رودي جولياني في خطابه، أمس السبت، للحديث عن رئيس الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي انتقده لوصفه قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان بأنها "ليست ذات أهمية استراتيجية".

I’m not sure I have ever seen someone give a speech at a formal occasion as drunk as Rudy Giuliani is right now at the 9/11 dinner. pic.twitter.com/54G5oCuBe3 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 12, 2021

وقال:

"أردت أن أمسك بنجومه وألقي به في حلقه وأقول له إن قاعدة باجرام تبعد 400 ميلا عن الصين، أيها الأحمق، ستكون الصين عدونا للأربعين عاما القادمة! لديك قاعدة جوية تبعد 400 ميلا عنهم وأنت تتخلى عنها".

وتحدث رودي جولياني في خطابه، أمس السبت، عن دوره في الإشراف على مدينة نيويورك، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وقال إنه "قبل 20 عاما قام بواجبه تجاه هذا البلد وأنه فخور بهذا".

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