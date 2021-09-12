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    عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني

    محامي ترامب يقلد الملكة إليزابيث بسخرية ويتبرأ من نجلها أندرو ويهاجم قائد الجيش الأمريكي... فيديو

    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
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    قلد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، خلال الخطاب الذي ألقاه، أمس السبت، بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

    وزعم جولياني (77 عاما) في مقطع مصور له من حفل العشاء الذي أقيم في مطعم شيبرياني في نيويورك، أن ملكة بريطانيا عرضت عليه نيل وسام الفروسية عن جهوده في مدينة نيويورك، عقب أحداث 11 سبتمبر، وقتما كان محافظ المدينة، وأنه رفض ذلك.

    رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث بينما يتصبب العرق على خده خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2020
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    وقال جولياني في الفيديو: "لقد رفضت الحصول على وسام الفروسية لأنك إذا حصلت على لقب فارس كان عليك أن تفقد جنسيتك".

    ومنحت ملكة بريطانيا، عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، لقبا فخريا في عام 2001، ولم يُطلب منه التخلي عن جنسيته.

    بعد ذلك انتقل جولياني في نفس الفيديو إلى الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث، الذي تلقى مؤخرا أوراقا في دعوى قضائية من فيرجينيا جوفري، الي اتهمت رجل الأعمال الأمريكي المنتحر، جيفري إبستين،بأنه كان يجبرها قبل موته على ممارسة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، وكان عمرها حينذاك لا يتجاوز 17 عاما، وهو ما ينفيه أندرو بشدة.

    وقال:

    "أعلم أن الأمير أندرو مشكوك فيه للغاية الآن، فأنا لم أخرج معه أبدا أبدا، ولم أشرب معه أبدا، ولم أكن معه أبدا في موعد مع امرأة أو امرأة شابة".

    كما انتقد محامي دونالد ترامب في خطابه سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أفغانستان، وإجلاء الجنود الأمريكيين من كابول.

    وقال جولياني وسط تصفيق من الجمهور إن "ما فعله بايدن خلال الأسبوعين الماضيين هو جنون مخيف".

    كما تطرق رودي جولياني في خطابه، أمس السبت، للحديث عن رئيس الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي انتقده لوصفه قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان بأنها "ليست ذات أهمية استراتيجية".

    وقال:

    "أردت أن أمسك بنجومه وألقي به في حلقه وأقول له إن قاعدة باجرام تبعد 400 ميلا عن الصين، أيها الأحمق، ستكون الصين عدونا للأربعين عاما القادمة! لديك قاعدة جوية تبعد 400 ميلا عنهم وأنت تتخلى عنها".

    وتحدث رودي جولياني في خطابه، أمس السبت، عن دوره في الإشراف على مدينة نيويورك، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وقال إنه "قبل 20 عاما قام بواجبه تجاه هذا البلد وأنه فخور بهذا".

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