الحرس الثوري: مهمة مجموعة الـ75 البحرية فصل جديد في تاريخ الجيش الإيراني

بعث القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، رسالة تهنئة لمجموعة الـ 75 البحرية وعودتها سالمة، واصفا هذا الحدث الكبير بأنه بداية فصل جديد في تعزيز الدفاع والقدرات الرادعة للجيش الإيراني.

ونقلت وكالة مهر، عن اللواء سلامي، مساء اليوم الأحد، أنه بعث رسالة تهنئة عقب العودة الرسمية والمشرفة لمجموعة الـ 75 البحرية من المحيط الأطلسي، معتبرا تلك المهمة "تاريخية ومشرفة".

وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن مهمة مجموعة الـ 75 البحرية الإيرانية هي حدث عظيم لبلاده، للدلالة على وصول إيران والإيرانيين لأقصى مستوى من الاقتدار العالمي.

ويشار إلى أن البحرية الإيرانية قد حققت إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخها، بعدما قامت برحلة استغرقت 133 يوما دون الرسو في الموانئ.

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، مباركته عودة المجموعة البحرية الـ 75 من رحلة تاريخية إلى المحيط الأطلسي، بعد مرور 133 يوما كاملة، دون الرسو في الموانئ، واصفا إياها بأنها مؤشر على اقتدار الجيش الإيرانی واكتفائه الذاتي وتقدمه.

وبعث قاليباف برسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني، وقادة الجيش في بلاده بمناسبة عودة المجموعة البحرية الـ75، بعد أداء أطول مهمة ملاحية في مياه المحيط الأطلسي، وهو ما أعلنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد.

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وأكد قاليباف أن عودة المجموعة البحرية بعد تلك الفترة الزمنية الطويلة تجسد اقتدار الجيش الإیرانی واكتفائه الذاتي، مشيرا إلى أنه في حال الإيمان بقدرات الشعب الإیرانی، يمكن هزيمة كل معادلات الأعداء.

یذکر أن رحلة المجموعة البحرية الـ75 استغرقت 133 يوما كاملة دون الرسو في الموانئ، حيث تمكنت المدمرة "سهند" والسفينة "مكران" الإيرانيتان من اجتياز أبعد المناطق والمضيقات والممرات الحيوية والاستراتيجية البحرية حول العالم.

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