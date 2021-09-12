اليابان: رصدنا غواصة ومدمرة صينيتين قرب أراضينا

رصدت وزارة الدفاع اليابانية، غواصة ربما تكون صينية، تقترب من جزر البلاد الجنوبية إلى جانب مدمرة صينية، في ظل توتر بحري في المحيط الهادي.

وصرحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن قوات البحرية اليابانية رصدت الغواصة، صباح الجمعة، وكانت تبحر باتجاه الشمال الغربي خارج المياه الإقليمية، ومع ذلك قالت إنها كانت قريبة من جزيرة أمامي أوشيما، وهي جزء من مقاطعة كاجوشيما، كما جرى رصد مدمرة صينية في الجوار.

رصدت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية القطعتين البحريتين في منطقة متاخمة تقع خارج المياه الإقليمية، والتي يتعين فيها على السفن تحديد هويتها، بحسب البيان الذي نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة في بيانها أن وزير الدفاع نوبو كيشي أصدر توجيهات "بجمع المعلومات ومواصلة المراقبة اليقظة" بعد هذه الواقعة. وقالت الوزارة إن الغواصة واصلت السير غربا في المحيط بالقرب من جزيرة يوكوات.

تشكو طوكيو منذ مدة بعيدة من حوادث اختراق السفن الصينية المتكررة لمياهها الإقليمية والاقتراب من الجزر المتنازع عليها. تشهد منطقة الهادئ توترات متزايدة بسبب الخلافات على حرية الملاحة والنزاع حول الجزر والحدود بين الصين ودول عدة بالمنطقة.

في الشهر الماضي، أجرت البحرية اليابانية مناورات بحرية مشتركة مع وحدات بحرية بريطانية، ضمن جهود بريطانيا للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن اليابان أرسلت ما وصفته بـ "الرسالة الرمزية" إلى الصين عن طريق تلك المناورات.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المناورات شاركت فيها حاملة الطائرات البريطانية التي تقول بجولة حول العالم، إضافة إلى سفن حربية أخرى من هولندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.