لابيد في مراسم إحياء ذكرى 11 سبتمبر: أمريكا أهم حليف لإسرائيل وما يؤذيها يؤذينا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن الهجوم على الولايات المتحدة هو هجوم على بلاده.

جاء ذلك خلال مراسم نظمتها الخارجية الإسرائيلية بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "اليوم أقمنا مراسم في وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، تم خلالها إنزال العلم الأمريكي إلى نصف الصاري من قبل جنود المارينز الموجودين في السفارة الأمريكية في القدس".

وتابع لابيد: "الهجوم على الولايات المتحدة هو هجوم علينا. الولايات المتحدة هي أهم حليف لإسرائيل، ومن يؤذيها يؤذينا".

ערכנו היום טקס במשרד החוץ לציון 20 שנים לפיגועי 11 בספטמבר ובמהלך הטקס הורד דגל ארה"ב לחצי התורן על ידי חיילי המארינס המוצבים בשגרירות ארה"ב בירושלים. התקפה על ארצות הברית היא התקפה עלינו. ארצות הברית היא בעלת הברית החשובה ביותר של ישראל, ומי שפוגע בה פוגע בנו. pic.twitter.com/K7K0ZNI85A — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 12, 2021

يذكر أنه في صباح الثلاثاء الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 استولى إرهابيون انتحاريون على أربع طائرات كانت تحلق بأجواء شرق الولايات المتحدة في وقت واحد.

واستخدم الانتحاريون الطائرات كصواريخ عملاقة موجهة، إذ ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، فيما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا.

وقد بلغ إجمالي عدد ضحايا الهجمات 2977 شخصاً بخلاف الانتحاريين وعددهم 19 شخصا.

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