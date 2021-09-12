الصين تهدي دولة آسيوية ملعبا قيمته 150 مليون دولار استعدادا لحدث رياضي كبير

سلمت الصين إلى كمبوديا استادا قيمته 150 مليون دولار في بنوم بنه، حيث قال مسؤولون، اليوم الأحد، إنه أكبر منحة بنية تحتية تقدمها بكين إلى البلاد.

الاستاد الذي يتسع لـ60 ألف شخص هو أحدث مشروع في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار، وهي خطة لتمويل مشاريع البنية التحتية وزيادة نفوذها في الخارج.

استعرض وزير الخارجية الصيني وانغ يي الملعب خلال زيارته، والذي يستهدف أن يكون المكان الرئيسي عندما تستضيف كمبوديا ألعاب جنوب شرق آسيا في عام 2023، بحسب وكالة "فرانس برس".

من جانبه قال وزير السياحة في كمبوديا، ثونغ كون، إن الاستاد الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار يمثل أكبر منحة صينية على الإطلاق لكمبوديا لمشروع البنية التحتية.

وقال مسؤولون إن استاد مورودوك تيكو الوطني، الواقع في عاصمة كمبوديا، يشبه سفينة شراعية، ويرمز إلى الصداقة الطويلة الأمد بين البلدين، حيث اعتاد الشعب الصيني السفر إلى كمبوديا بالقوارب.

واجه رئيس الوزراء هون سين انتقادات في السنوات الأخيرة بشأن اعتماده على بكين لكنه دافع عن علاقتهما اليوم الأحد، قائلا إن الصين "صديقة موثوق بها ومحترمة".

وقال هون سين إنه خلال زيارة وانغ يي، وقعت كمبوديا والصين أيضا العديد من الصفقات الجديدة التي وعدت فيها بكين بما مجموعه 250 مليون دولار لمشاريع التنمية في البلاد.

تعهد وانغ يي في وقت لاحق بمواصلة دعم توسع البنية التحتية في كمبوديا، مضيفا أن الصين لم تضع "شروطا سياسية" في تعاونها مع كمبوديا. زودت الصين بنوم بنه بما يقرب من 28 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد"، بما في ذلك التبرع بـ 4.3 مليون جرعة.