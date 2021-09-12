ظهور طائرة رجال الأعمال ومقاتلة بنفس الوقت في الولايات المتحدة... صور

تم تثبيت مخروط أسود ضخم في مقدمة الطائرة. وفقًا لمطور الطائرة، فإن الرادار قادر على العمل جنبًا إلى جنب مع نظام الحرب الإلكترونية "NGEW" الجديد.

Nice look at Northrop Grumman's CRJ testbed, this time fitted with the Viper's APG-83 Scalable Agile Beam Radar. This thing is always a crowd-pleaser wherever it goes. My DMs get hit with "WHAT IS THIS!?" Sometimes it has just a lil missile seeker sticking out of its gonzo nose pic.twitter.com/Q5ioGxK2UN — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) September 9, 2021

​قال جيمس كونروي، نائب رئيس الملاحة والاستهداف في شركة نورثروب غرومان: "عندما يكون نظام الحرب الإلكترونية والرادار قادرين تمامًا على العمل معًا، سيكون الطيارون قادرين على استخدام القدرات القتالية للطائرة".

Here she is at Madison a few weeks back for exercise Northern Lightning pic.twitter.com/ZGqKU3vYZ2 — Andy of Laurent (@andylaurent_1) September 9, 2021

​نجح الرادار في التقاط العديد من الأهداف الجوية والبرية وضربها بشكل صحيح أثناء الاختبار، بحسب ما ذكر موقع "rg".