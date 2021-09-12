بدء عملية مسح هندسي للسجون الإسرائيلية بحثا عن أنفاق... فيديو

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عملية بحث هندسي واسعة النطاق داخل زنزانات الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون.

ووفق ما أفادت به قناة "كان" العبرية الرسمية، انطلقت العملية بمشاركة الجيش الإسرائيلي وخبراء في مجال البناء والهندسة.

בהמשך להנחיית נציבת שב"ס, היום החל המבצע ההנדסי לסריקת מתקני הכליאה ברחבי הארץ. המבצע מתקיים בשיתוף צה"ל ומומחי בינוי והנדסה שיסרקו את בתי הסוהר. היום החלו הצוותים בבחינת מבנה בית הסוהר "גלבוע"@moyshis (צילום: דוברות שב"ס) pic.twitter.com/qRR3VFJzG3 — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021

وكانت مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري قد وجهت بإطلاق العملية، التي في إطارها تم فحص مبنى سجن جلبوع الذي فر منه الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وفجر الإثنين الماضي فر 6 أسرى فلسطينيين من السجن شديد الحراسة الواقع شمالي إسرائيل عبر فتحة متصلة بنفق ينتهي خارج أسوار السجن.

وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من القبض على 4 أسرى فيما لا تزال جهود البحث عن اثنين آخرين جارية.

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