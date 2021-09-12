الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من قطاع غزة.

القدس - سبوتنيك . صرح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من قطاع غزة، وتم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت بمحيط غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، أمس السبت، عدة غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على منطقة الغلاف.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أمنية وميدانية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات مواقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج.

يشار إلى أن "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي. وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، في مقطع مصور له، إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير "الأسرى الستة".

وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

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