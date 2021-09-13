زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي إيران

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الاثنين، بأن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة وقع شمال شرقي إيران بالقرب من الحدود مع تركمانستان.

وبحسب الهيئة الجيولوجية، تم تسجيل الهزات في الساعة 04:02 صباحا بالتوقيت العالمي.

ويقع مركز الزلزال على بعد 38 كيلومترا شمال شرق مدينة كوتشان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحتى الآن لا توجد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.