زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الأرجنتين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب الأرجنتين.

ووفقا للمركز، وقع الزلزال على بعد 76 كيلومترا شمال غرب مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس وعلى عمق 177 كيلومترا.

لم ترد معلومات حول وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع زلزال بلغت قوته 5.1 درجة في شمال شرق إيران بالقرب من الحدود مع تركمانستان.

تم تسجيل الهزات في الساعة 04:02 بالتوقيت العالمي، على بعد 38 كيلومترا شمال شرق مدينة كوتشان، وعلى عمق 10 كيلومترات.