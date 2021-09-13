مسؤول روسي: اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية تصعد التوتر في المنطقة

صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية فلاديمير دجباروف، لوكالة "سبوتنيك"، أن اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي طويل المدى يصعد التوترات في المنطقة.

وقال جباروف اليوم الاثنين: "هذا يزيد التوترات في منطقة الشرق الأقصى. كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بالطبع قلقة بشأن هذه الاختبارات. مثل هذه الأشياء لا تسهم في تطبيع العلاقات مع الدول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الاختبار الصاروخي الذي أجرته كوريا الشمالية يمثل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب ناجحة لإطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز كروز.

وتأتي هذه الخطوة في خضم مواجهة مطولة مع الولايات المتحدة، بشأن نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.