الطيران المدني الأفغاني: مطار كابول استقبل رحلات دولية والرحلات مع روسيا وتركيا قريبا

قالت سلطة الطيران المدني الأفغانية الخاضعة لحركة طالبان إن مطار كابول سيستأنف الرحلات مع تركيا وروسيا قريبا، مشيرا لتبقي القليل من أعمال إعادة تشغيل المنشأة.

كابول - سبوتنيك. وقال عبد الهادي حمداني، رئيس هيئة الطيران المدني لطالبان في مطار كابول ، في مقطع فيديو، اليوم الاثنين، إن "الرحلات المدنية تعمل بشكل طبيعي عبر المطار، لكن الرحلات الدولية لا تزال تواجه بعض التحديات الفنية".

وقال حمداني إن "هناك ما بين 10 إلى 15% من المشاكل الفنية في قسم صالة الرحلات الخارجية، والجهود لمواجهة هذه التحديات ستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبين أن "طائرات من قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وكازاخستان وباكستان هبطت حتى الآن في مطار كابول".

وأضاف حمداني أن "روسيا وتركيا أعلنتا أيضًا أنهما ستستأنفان الرحلات الجوية إلى مطار كابول في الأيام المقبلة، لإرسال مساعدات إلى الشعب الأفغاني".

لم يصدر تعليق من قبل الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي حول الإطلاق المحتمل للرحلات الجوية بين روسيا وأفغانستان.

أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، أمس الأحد، أن التشغيل الكامل لمطار كابول الدولي سينتهي خلال اليومين المقبلين، وذلك بالاستئناف الكامل للرحلات الجوية الدولية والداخلية.

وبات مطار كابول تحت سيطرة طالبان، لكن بمساعدة فنية من قطر وتركيا في إدارته، في ظل مساعي الدول الأجنبية لإجلاء بقايا الرعايا والمتعاونين الأفغان مع تعهد الحركة المتشددة بالسماح بذلك.