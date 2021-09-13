رابطة الأعمال الأوروبية تقيم حالة السوق الروسية

أكد رئيس رابطة الأعمال الأوروبية "AEB" في روسيا، تادزيو شيلينغ، لوكالة "سبوتنيك" أن أزمة "جائحة كورونا" لم تؤثر على الإمكانيات الاقتصادية للسوق الروسية.

وقال شيلينغ اليوم الاثنين: "إن جائحة فيروس كورونا، مثل المناخ الجيوسياسي العام لروسيا والغرب، لا يمكن إلا أن يؤثر على الوضع العام. ولكن، كما تظهر استطلاعات الرأي لأعضاء جمعيتنا، معظم الشركات لا تخطط لتقليل عدد موظفيها، وثانيًا لم يتم تأجيل المشاريع الاستثمارية. أي أن قطاع الأعمال الأوروبي يرى أن أزمة "الجائحة" لم تغير إمكانات الاقتصاد للسوق الروسية.

وأضاف شيلينغ: "نجري مسحًا سنويًا لتقييم مستوى ثقة المستثمر، انخفض المؤشر العام الماضي إلى أدنى مستوى في التاريخ، لكنه حقق قفزة قياسية هذا العام".

وأشار إلى أن المستثمرين يرون أن تعافي السوق الروسية بعد الأزمة يسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.

وأوضح أن: "الحكومة الروسية اتخذت إجراءات صحيحة بشكل عام لدعم الأعمال التجارية".