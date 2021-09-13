بالفيديو.. "طالبان" تكشف عن الثروة المالية الموجودة في منزل نائب رئيس أفغانستان السابق

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الاثنين، أن مقاتلي وعناصر حركة "طالبان" عثروا على أموال وسبائك ذهبية خلال مداهمة لمنزل نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، الذي نصب نفسه رئيسا على البلاد.

وذكرت وكالة "خاما برس" أن عناصر الحركة (المحظورة في روسيا) وجدوا ما لا يقل عن 6 ملايين دولار ونحو 15 سبيكة ذهب في منزل أمر الله صالح.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عناصر طالبان الثروة التي عثروا عليها في منزل صالح.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر في الحركة لوكالة "سبوتنيك" أنه "تم العثور على مبالغ طائلة في منزل نائب الرئيس في ظل حكومة أشرف غني".

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".