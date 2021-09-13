تحرير 75 طالبا اختطفوا من قبل مسلحين في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الاثنين، تحرير 75 طالبا نيجيريا اختطفهم مسلحون شمالي البلاد بعد اقتحام مدرستهم قبل نحو أسبوعين.

© AP Photo / GEORGE OSODI / NIGERIA BAKASSI PENINSULA PULL OUT نيجيريا.. خطف 136 طفلا في ولاية النيجر

القاهرة - سبوتنيك. وقال التلفزيون النيجيري: "استعاد خمسة وسبعون طالبا من مدرسة كايا الثانوية الحكومية في منطقة مارادون بولاية زامفارا، الذين اختطفوا قبل نحو أسبوعين، حريتهم".

ولم يورد التقرير المزيد من التفاصيل حول كيفية تحرير المختطفين، ولكن حاكم زامفارا، بيلو ماتاوالي، كان قد صرح بأنه لن يمضي في عملية منح العفو للمسلحين بسبب عدم احترامهم لمبادرة السلام والحوار معهم، وأن السلطات سوف تعمل على إخراجهم من الولاية.

وتشهد نيجيريا عمليات اختطاف وخاصة للطلاب والطالبات، في المناطق التي تنشط بها الجماعات المتشددة حيث اختطف مسلحون يوم الأربعاء الأول من أيلول/سبتمبر، حوالي 73 طالباً بمدرسة ثانوية حكومية في ولاية "زامفارا" شمال غربي نيجيريا.

وكانت السلطات النيجيرية، قد أكدت في شهر تموز/يوليو الماضي، وقوع حادث اختطاف لعشرات الطلاب في مدرسة بولاية كادونا شمال غربي البلاد بدون وقوع قتلى.

كما قُتل 35 شخصا على الأقل في الـ25 من تموز/يوليو الماضي، إثر هجمات شنها لصوص مسلحون على 5 قرى في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، وذلك بغرض سرقة الماشية واختطاف بعض الأشخاص طلبا للفدية.

هذا ويتعرض شمال غربي ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان وكذلك يسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.