طالبان تنفي إيوائها الظواهري داخل أفغانستان

نفى المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الاثنين 13 سبتمبر/أيلول، تقارير تزعم إيواء الحركة لزعيم تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في أفغانستان.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم حركة طالبان لوكالة سبوتنيك: "هذا كذب. لا علاقة له بالحقيقة".

وكان القائم بأعمال جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكي السابق، مايكل موريل، قد أعلن في وقت سابق أن أيمن الظواهري يعيش في أفغانستان، وأن حركة طالبان تؤويه.

وبسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.

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