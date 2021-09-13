تسجيل
13:16 GMT13 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية

    كوريا الشمالية تضم سلاحا من الصعب التصدي له إلى ترسانة جيشها

    © AFP 2021 / STR
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1050093269_0:279:3001:1966_1200x675_80_0_0_65849608f5bc432d4d24405435f0c763.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109131050132218-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7/

    أكد خبير الصواريخ والأسلحة النووية، فلاديمير خروستالوف، أن تملّك كوريا الشمالية لصواريخ جوّالة (مجنحة) بعيدة المدى جديدة تستطيع إصابة أهداف أرضية على بعد 1500 كيلومتر، يفرض تعديلا على موازين القوى العسكرية والسياسية في المنطقة.

    وفقا للخبير، ستصبح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عداد الدول القليلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا والصين وإيران التي تملك سلاحا عصريا فعالا جدا يتفوق على أنواع الأسلحة الأخرى من نواح كثيرة.

    أولا، يعتبر هذا السلاح حكرا على عدد محدود من الدول مع العلم أن تكنولوجيا صناعة هذا النوع من الصواريخ ليست غريبة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي بدأت منذ وقت طويل تنتج صواريخ مماثلة من ناحية التكنولوجيا، هي صواريخ مضادة للسفن. وفي الوقت نفسه تملك إيران الصديقة تجربة واسعة في إنشاء صواريخ جوالة تنطلق من الأرض وتستطيع الوصول إلى ما يبعد عن مكان إطلاقها أكثر من 1000 كيلومتر.

    كوريا الشمالية - إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة، 7 أغسطس/ آب 2019
    © REUTERS / KCNA
    مسؤول روسي: اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية تصعد التوتر في المنطقة

    ثانيا، من الصعب مكافحة نوع الأسلحة هذا الذي يمكن استخدامه كوسيلة نقل الأسلحة النووية، فعلى الرغم من أنه يبدو هدفا سهلا إلا أن من شبه المستحيل اعتراض جميع الصواريخ الجوالة المهاجمة لاسيما عندما تتجنب التحليق فوق أماكن وجود وسائل الدفاع الجوي وتستغل تضاريس الأرض للاختباء من الرادارات المضادة.

    ولأن الصواريخ الجوالة تطير على ارتفاع منخفض فإن مدى اكتشافها من قبل الرادارات الأرضية والبحرية ينخفض إلى عشرات الكيلومترات. وتقل بصمتها الرادارية عن البصمة الرادارية للطائرات القتالية العادية حتى بالنسبة لرادارات ما فوق الأفق.

    ثالثا، هناك تجارب ناجحة في استخدام الصواريخ الجوالة سواء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها أو ضدهم. فمثلا، طارت عدة صواريخ جوالة بدائية عراقية فوق الدفاعات الجوية الأمريكية في الكويت في عام 2003 دون عقاب. وتجنب الأمريكيون أضرارا بسبب عدم اكتمال بناء هذه الصواريخ. وفي عام 2019 شنت الصواريخ الجوالة هجوما ناجحا على منشآت سعودية تحميها وسائط الدفاع الجوي.

    رابعا، يساهم وجود هذه الصواريخ في حل مشكلات تواجه الطيران الكوري الشمالي.

    خامسا، لا تنتهك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي عندما تجرب الصواريخ الجوالة لأن حظر تجربة الصواريخ الجوالة من شأنه أن يعني حظر استخدام المبادئ الفيزيائية لأي جهاز طائر أثقل من الهواء.

    وما دامت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بصدد إنشاء ما يجب أن يردع مَن يفكر في مهاجمتها فإن تملّكها للصواريخ الجوالة البعيدة المدى أمر منطقي، حيث ينضم نوع الأسلحة هذا إلى ما تملكه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أسلحة رادعة، نووية وغير نووية.

    والأغلب ظنا أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستكون مستعدة لمناقشة خيارات تقييد التسلح، ولكنها لن تقدم على نزع أسلحتها من جانب واحد، ولن تتخلى عن تطوير أسلحتها النووية التي تعتبر ضمانا للرد على المعتدين لأن الأسلحة الرادعة يجب أن تقدر على تحمّل الضربة الأولى في حال قام المعتدي بتوجيهها، وتقدر على اجتياز الدفاعات الجوية للعدو للوصول إلى منشآته الحيوية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيوف على السجادة الحمراء ضمن جمهور الحاضرين العرض الأولي لفيلم (Qui Rido Io \ The King of Laughter) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا 7 سبتمبر 202
    أحداث الأسبوع في صور
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك