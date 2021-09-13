إصابة إسرائيليين إثنين في عملية طعن بالقدس وإطلاق النار على المهاجم

أصيب إسرائيليان إثنان، اليوم الإثنين، في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب محطة الحافلات المركزية بشارع يافا بمدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المهاجم كان عند محل تجاري في شارع يافا بالقدس عندما استل سكينا كان بحوزته وطعن شابين من اليهود المتدينين (الحريديم)، وصفت جراحهما من طفيفة إلى متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى شعاري تسيديك لتلقي العلاج.

הפיגוע מחוץ לתחנה המרכזית בירושלים | המחבל נכנס לחנות ודקר בתוכה שני אזרחים. לוחמת מג"ב ניטרלה אותו בירי וכעת הוא מקבל טיפול רפואי@moyshis pic.twitter.com/yDErGafSQu — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2021

وأضافت أن أحد عناصر حرس الحدود التابعين للشرطة الذين رصدوا الحادث، أطلق النار تجاه المهاجم وقام بتحييده. ولم تتطرق الشرطة الإسرائيلية لطبيعة إصابة الشاب الفلسطيني الذي قالت إنه تم نقله لتلقي العلاج بعدما فحصه خبير مفرقعات للتأكد من أنه لا يحمل أية عبوات ناسفة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، بدعوى محاولته طعن أحد جنوده جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجبش الإسرائيلي في بيان إن الحادث وقع قرب مفترق طرق بالقرب من مجمع مستوطنات غوش عتصيون الاستيطاني قرب مدينة الخليل، لافتا إلى أنه أطلق النار على المهاجم دون وقوع إصابات في صفوف قواته.

وتداولت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب يرقد على الأرض ممددا بلا حراك تحيطه قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.