الأمم المتحدة تعلن ضخ 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن ضخ 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان.

وقال غوتيريش في كلمة له بمؤتمر جنيف لدعم المساعدات الإنسانية في أفغانستان: "نعلن عن ضخ 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان".

وشدد غوتيريش على ضرورة ضمان أن تحقق المساعدات هدفها في إنقاذ حياة الأفغان وسبل المعيشة لديهم.

وحذر غوتيريش من أن الخدمات الأساسية في أفغانستان باتت على حافة الانهيار، مضيفا أن "العديد من الأفغان قد ينفد لديهم الطعام بنهاية الشهر الجاري كما تواجه البلاد جفافا شديدا".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة بحاجة إلى 606 ملايين دولار لتقديم مساعدات عاجلة إلى 11 مليون شخص في أفغانستان خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وبسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.