مسلحون ينسفون سور سجن في نيجيريا ويحررون 266 نزيلا

قالت السلطات النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلا.

وقالت وزارة الداخلية إن جنديا وشرطيا قتلا في الهجوم ولا يزال حارسان مفقودين. وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام.

وقالت السلطات إن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس سجن متوسط ​​الحراسة في كبا بولاية كوجي جنوب غربي العاصمة أبوجا.

وقالت وزارة الداخلية إن 28 من أصل 294 نزيلا ما زالوا في السجن، وهو ما يعني فرار 266. كانت مصلحة السجون قد ذكرت في بادئ الأمر أن عدد الفارين 240، وفقا لـ "رويترز".

Gunmen Attack Nigerian Prison; 240 Inmates Freed



Heavily armed men raided a jail in southcentral Nigeria and freed 240 inmates – almost everyone in the prison.#Nigeria #crime #security #terrorism #PraesidioLtdhttps://t.co/fR1HmnULvj pic.twitter.com/ZmPEk0FAjs — Praesidio Ltd (@PraesidioLtd) September 13, 2021

وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام بعد أن هاجم مسلحون سجنا في بلدة أويري بولاية إيمو في جنوب شرق البلاد في أبريل نيسان، مما أسفر عن هروب ما يزيد على 1800 نزيل.