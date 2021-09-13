وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على لقاء السيسي وبينيت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يني غانتس، إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل ضروري لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة.

جاء تعليق غانتس عقب اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في شرم الشيخ.

وكتب غانتس على حسابه الرسمي في "تويتر": "أهنئ رئيس الوزراء بينيت والرئيس السيسي على لقائهما الرسمي. إن تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر مهم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".

I congratulate Prime Minister Bennett and President Al-Sisi on their official meeting. The strengthening of relations between Israel and Egypt is important for achieving regional security and stability. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 13, 2021

​وتابع: "المناقشات واللقاءات تمكننا من توسيع التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات بين بلدينا بروح السلام".

Discussions and meetings enable us to expand economic cooperation and to deepen relations between our countries in the spirit of peace.@AlsisiOfficial @naftalibennett — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 13, 2021

​وبحسب بيان الرئاسة المصرية عقب اللقاء، أكد الرئيس المصري، لرئيس الوزراء الإسرائيلي دعم القاهرة لكافة جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين، بما يعزز الأمن والرخاء في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه "عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأكد السيسي، بحسب البيان "دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة"، كما أشار إلى "ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

>> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر مع سبوتنيك.