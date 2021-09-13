مسؤول خليجي: انسحاب أمريكا من أفغانستان فوضوي ويثير التساؤلات بشأن اعتماد العرب على أمريكا

وصف مسؤول خليجي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بـ"الفوضوي"، لافتا إلى أن الوضع في أفغانستان "زلزال مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جدا".

وقال المسؤول الخليجي، لـ"رويترز" مشترطا عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف، إن "الانسحاب الأمريكي الفوضوي جعل حلفاء واشنطن العرب يتساءلون ما إذا كان بمقدورهم مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة".

وأكد المسؤول على أن "أفغانستان زلزال مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جدا جدا".

وتساءل: "هل يمكننا بحق الاعتماد على مظلة أمنية أمريكية للسنوات العشرين القادمة؟ أعتقد أنها مسألة شائكة للغاية في الوقت الحالي.. شائكة جدا حقا".

ولفتت الوكالة إلى أن حلفاء واشنطن العرب يخشون من أن تسمح عودة حركة طالبان إلى السلطة والفراغ الناجم عن انسحاب الغرب الفوضوي من البلاد بموطئ قدم لمتشددي تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد 20 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وأشار إلى أن أي صراع جيوسياسي سينشب بسبب أفغانستان سيكون بين الصين وباكستان من ناحية وروسيا وإيران والهند من ناحية أخرى وأن الولايات المتحدة لن تكون جزءا من هذا الصراع.

وبسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الجاري على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.