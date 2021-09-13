بايدن يعد الطبعة المتوسطة بتخفيضات ضريبية

وقال الرئيس الأمريكي: "سنجعل الأثرياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب".
وأوضح بايدن أن الوقت قد حان لدعم العمال الجادين، الذين يمثلون العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا: "من العدل أن يحصلوا على دفعة إلى الأمام".
وتحدث بايدن في وقت سابق عن أجندته الإصلاحية، التي تعتمد على توفير المزيد من الوظائف.
ويدافع بايدن عن سياسته الضريبية مؤكدا أنها تؤكد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعمل من أجل الشعب الأمريكي مجددا.
With my Build Back Better Agenda, we’re going to cut middle class taxes and lower the cost of living — all funded by making the wealthy pay their fair share for a change.— President Biden (@POTUS) September 13, 2021
It’s time we give hardworking Americans — the backbone of this country — a fair shot to get ahead.
وكانت قضية الضرائب من أهم القضايا محل الخلاف في انتخابات الرئاسة الأخيرة عام 2020، بين بايدن الديمقراطي، الذي يدعم تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة، ودونالد ترامب، الرئيس الجمهوري الذي يدعم منح تسهيلات للشركات الكبرى من أجل دعم الاستثمار.
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