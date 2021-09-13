مسح إسرائيلي يظهر استمرار أعراض كورونا عند طفل من كل عشرة بعد التعافي

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، نتائج مسح أجرته مؤخرا حول أعراض الإصابة بكورونا عند الأطفال.

وبحسب النتائج المنشورة هناك نحو واحد من كل عشرة أطفال ظهرت عليهم أعراض استمرت بعد التعافي من كورونا رغم أن العدد انخفض بأكثر من النصف بمرور الشهور.

وأجرت الصحة الإسرائيلية المسح تليفونيا في يونيو/ حزيران وشمل 13834 هم آباء أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و18 عاما وسألتهم عما إذا كان لدى أطفالهم أعراض ثابتة من بينها مشاكل التنفس والخمول وفقد حاستي الشم والتذوق.

وأشارت الدراسة إلى أن "التوعك الشديد من الفيروس هو الأكثر شيوعا بين الكبار لكن هناك نقصا في البيانات عن تأثير الفيروس على الشباب المعرضين بدرجة أقل بكثير لتعقيدات خطيرة"، بحسب رويترز.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه وفقا لنتائج الدراسة فهناك "11.2% من الأطفال استمرت لديهم بعض الأعراض بعد التعافي. وانخفض الرقم إلى ما بين 1.8% إلى 4.6% في الشهر السادس من المرض الحاد وعانى الأطفال الأكبر سنا أكثر من الأصغر منهم".

وأشارت رويترز إلى مسح بريطاني أظهر أن طفلا من كل سبعة ربما استمرت لديه أعراض كورونا بعد شهور من ثبوت إيجابية الإصابة بالفيروس.

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