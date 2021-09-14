بايدن يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر

أصدر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر.

واشنطن– سبوتنيك . وجاء في بيان البيت الأبيض: "يوم الثلاثاء، 21 أيلول/سبتمبر، سيتجه الرئيس إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومن المقرر افتتاح الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ14 من أيلول/ سبتمبر الجاري. في الوقت نفسه، سيعقد أهم حدث للسياسة الخارجية لهذا العام، وهو أسبوع الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في الفترة من 21 إلى 27 أيلول /سبتمبر الحالي.

في سياق متصل، يشير الانخفاض الملحوظ في دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على المستوى الوطني إلى أن الحزب الديمقراطي قد يتكبد هزيمة قوية في عام 2022.

وأصبح بايدن في وضع أضعف بكثير الآن من كل من أسلافه الديمقراطيين كبيل كلينتون وباراك أوباما، في هذه المرحلة من رئاستهم، مما يشير إلى أن الديمقراطيين قد يتكبدون خسائر كبيرة في عام 2022 أكثر مما تعرض له الحزب في عام 1994. و 2010، بحسب صحيفة "thehill" الأمريكية.

فعلى الصعيد الوطني، لا يقيم 50% من المواطنين أداء بايدن كرئيس بشكل جيد، بينما 42% فقط يقيمون عمله بشكل جيد، بحسب الصحيفة.