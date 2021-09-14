وزير إسرائيلي: مستوى التسامح في روسيا مرتفع للغاية

قال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن مستوى التسامح في روسيا مرتفع للغاية.

وتابع الوزير قائلا: "اليوم، يمكنني القول، إن في روسيا بشكل عام مستوى التسامح مرتفع للغاية، بالطبع، كل ما يتعلق باليهود، بالحياة اليهودية في روسيا، نرى ذلك، دعنا نقول، مرحب به، والمجتمعات اليهودية موجودة بهدوء ومن حيث المبدأ، هناك اتصالات جيدة للغاية مع إسرائيل. مرة أخرى، هؤلاء مواطنون روس، ومن الواضح مدى التسامح".

وأضاف الوزير أن إسرائيل تنفذ العديد من البرامج لدعم وتوحيد الشتات اليهودي في روسيا.

وقال: "هناك العديد من المراكز المختلفة للبقاء على اتصال مع تقاليد أسلافنا، مع التقاليد اليهودية، مع إسرائيل، أعتقد أن هذا أمر جيد، في النهاية، هذه ثقافة، إنها دائما مكافأة".

وأضاف بأنه لكل برنامج إحصائياته الخاصة، "على سبيل المثال برنامج "نالي" للدراسة في المدارس الإسرائيلية، يأتي أكثر من 90 من أطفال العائلات دون سن الـ15 سنة، وبعدهم يأتي أهلهم من إسرائيل. وهناك برنامج "ماسا" للقبول في درجة ماجستير بإسرائيل، وهناك برنامج "تاغليت" وهي رحلة لمدة أسبوع الى إسرائيل للشباب من أصول يهودية وبرنامج "سيلا" للقبول في الجامعات الإسرائيلية.

واختتم حديثه: "هناك الكثير من البرامج المختلفة، لكل منها إحصاءاته الخاصة، ولكن من حيث المبدأ، المهمة هنا ليست فقط عودة الأشخاص إلى وطنهم، والعودة إلى وطنهم التاريخي، ولكن كل شخص يعيش في دولته، أولئك اليهود الذين يعيشون في البلدان التي ولدوا فيها، بحيث لا تزال هناك صلة مع دولتنا. وأعتقد أن هذا اتصال مهم للغاية".