إيران تدعو أوروبا إلى دفع تكاليف مكافحة ترانزيت المخدرات القادمة من أفغانستان

دعت إيران الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فعال في مكافحة ترانزيت المخدرات القادمة من أفغانستان.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، فقد طالب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي، وحيد جلال، أوروبا بدور أكبر في مكافحة المخدرات.

وأكد جلال في لقاء له مع السفير الدنماركي في إيران، أن آلاف من الشباب الإيراني قتلوا بسبب مكافحة المخدرات القادمة من حدود أفغانستان إلى أوروبا.

واعتبر وحيد جلال أن مكافحة بلاده لهذه الظاهرة، تكلفتها باهظة، وطالب أوروبا بـ"دور أكثر فاعلية ودفع جزء من التكاليف".

وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي أن وجود قوات أمريكية في أفغانستان والعراق أدى إلى زيادة الإرهاب في هذه الدول.

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