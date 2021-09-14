أمريكا تبدي استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية إنسانيا بغض النظر عن السلاح النووي

أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل مع كوريا الشمالية لمعالجة قضاياها الإنسانية بغض النظر عن التقدم في قضية نزع السلاح النووي.

وقال المبعوث الأمريكي السفير سونغ كيم، إن بلاده تدعم تقديم المساعدات الإنسانية بما يتفق مع المعايير الدولية من أجل الوصول إلى ومراقبة الكوريين الشماليين الأكثر ضعفا، وفقا لوكالة يونهاب.

وشدد على دعم واشنطن لبعض مشاريع التعاون الإنساني بين الكوريتين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أدانت يوم الاثنين، الاختبار الصاروخي الذي أجرته كوريا الشمالية واعتبرته "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي.

وأجرت كوريا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، اختباراً لصاروخ جديد من طراز "كروز طويل المدى".

وأكد البنتاغون أن "هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي".

هذا ولا تزال المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مُعلقة منذ قمة هانوي في 2019 بين الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والزعيم الشمالي كيم جونغ-أون، دون التوصل إلى اتفاق.