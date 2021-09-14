هيو جاكمان يدعم نساء أفغانستان ضد العنف

أعلن الممثل العالمي هيو جاكمان مساندته للنساء الأفغانيات ضد العنف الذي يتم ممارسته ضدهم.

وقال جاكمان في تدوينه له على موقع إنستغرام إنه يقف إلى جوار النساء في أفغانستان ممن يواجهن العنف.

View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman)

وأرفق تدوينته الداعمة لنساء أفغانستان بصورة له وهو يرتدى "تي شيرت" أسود وعليه شعار "أنا أساند نساء أفغانستان".

وكان عدد من المشاهير، مثل أنجلينا جولي، قد أعلنوا دعمهم المطلق للنساء الأفغانيات.

وتظاهرت عشرات النساء في ولاية هيرات غربي أفغانستان، احتجاحا على ما قلن إنه منع حركة طالبان (المحظورة في روسيا) لهن من العمل.

وقد طالبت النساء المتظاهرات بعدم التعرض لحقوقهن في العمل والتعلم.