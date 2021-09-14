إعلام: قمة السبع في بريطانيا تمت تحت حماية سلاح إسرائيلي قوي

قالت شركة "رفائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، إنها أمّنت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بريطانيا، باستخدام سلاح قوي يمكنه صد أي تهديد بطائرات انتحارية أو طائرات مسيرة.

القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "ماكو" الإسرائيلي، يدور الحديث حول منظومة "درون دوم"، الإسرائيلية التي تعمل بنظام ليزر قوي التركيز، يمكنه السيطرة على الطائرات الصغيرة وإسقاطها خلال وقت قصير.

ويأتي إعلان الشركة بعد 3 أشهر من انعقاد القمة، حيث نشرت هذه المنظومة في يوليو/تموز الماضي، بمنطقة اجتماع القمة في بريطانيا".

ووفقا للموقع، فإن وزارة الدفاع البريطانية اشترت المنظومة الإسرائيلية، قبل ثلاث سنوات؛ وهي الآن تستخدم في العمليات الخاصة بالجيش البريطاني.

ومنظومة "درون دون"، حسبما أورد موقع "ماكو"، عبارة عن نظام ذكي يستطيع تحديد التهديد بسرعه فائقة؛ ويجمع النظام بين الرادارات المتقدمة وعدد آخر من أنظمة الاستشعار المتقدمة، وكذلك الكاميرات الحرارية والبرمجيات العالية.

ونقل الموقع عن شركة "رفائيل" قولها: "المنظومة أثبتت نجاحها في العديد من الساحات القتالية في العالم، وتم بيعها للعديد من الدول. وهذه المنظومة تتعامل مع تهديدين مركزيين: الأول بعدد كبير من الطائرات الانتحارية، والثاني بالصواريخ مجهولة الهوية".

وتشتمل منظومة "درون دوم" على شعاع ليزر شديد التركيز ولمسافة بعيدة، وتركز على الهدف مباشرة وتسقطه خلال فترة وجيزة.

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