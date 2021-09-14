تسجيل
13:36 GMT14 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية، 9 سبتمبر 2021

    أمريكا تدعو كوريا الشمالية لحوار "بلا شروط مسبقة"

    © REUTERS / KCNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1050092010_0:320:3071:2048_1200x675_80_0_0_32007d707b147b4a488f1851ccddb1e4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109141050147959-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A9/

    قال المبعوث الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية، السفير سونغ كيم، إن بلاده على استعداد لبدء حوار "بدون شروط مسبقة" مع كوريا الشمالية، مشددا في الوقت ذاته على أن أمريكا مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية لمعالجة قضاياها الإنسانية.

    وكرر كيم،  اليوم الثلاثا، الدعوة الأمريكية لبدء الحوار مع كوريا الشمالية "بلا شروط مسبقة"، مشددا في الوقت ذاته على "مسؤولية واشنطن" في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والدفاع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    © AFP 2021 / -
    كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا

    وقال سونغ كيم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجورية الجنوبية "يونهاب"، "لاستكشاف الإمكانات الدبلوماسية، تستمر الولايات المتحدة في التواصل مع بيونغ يانغ لاستئناف الحوار".

    وتابع: "نيتنا واضحة، وليس لدينا نية عدائية تجاه كوريا الديمقراطية، ونحن منفتحون على اللقاء معها بلا شروط مسبقة".

    ولا تزال المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مُعلقة منذ قمة هانوي في 2019 بين الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والزعيم الشمالي كيم جونغ-أون، دون التوصل إلى اتفاق.

    وأجرى كيم محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، نوه كيو-دوك وتاكيهيرو فوناكوشي، على التوالي، في طوكيو لمناقشة المساعدات الإنسانية وغيرها من الحوافز لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

    وتأتي المحادثات وسط مخاوف أمنية متجددة، بعد تجربة بيونغ يانغ لإطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى نهاية الأسبوع ووجود علامات على إعادة تنشيطها لمفاعل نووي ينتج البلوتونيوم.

    وقال المبعوث الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية، إن "الولايات المتحدة تدعم تقديم المساعدات الإنسانية بما يتفق مع المعايير الدولية من أجل الوصول إلى ومراقبة الكوريين الشماليين الأكثر ضعفا"، لافتا إلى أن بلاده تدعم بعض مشاريع التعاون الإنساني بين الكوريتين.

    وأكد كيم "نحن مستعدون للعمل بالتعاون مع كوريا الشمالية لمعالجة المجالات ذات الاهتمام الإنساني، بغض النظر عن التقدم في نزع السلاح النووي".

    وكانت سيئول وواشنطن تبحثان في الأشهر الأخيرة كيفية إعادة التواصل مع بيونغ يانغ من خلال التعاون الإنساني في مجالات مثل الصحة العامة والحجر الصحي لمكافحة الفيروسات والصرف الصحي والمياه النظيفة.

    >>يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية مع سبوتنيك.

     

    انظر أيضا:

    أمريكا تبدي استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية إنسانيا بغض النظر عن السلاح النووي
    أمريكا تسعى إلى إعادة كوريا الشمالية للمحادثات النووية "في أي مكان وزمان"
    وكالة: كوريا الشمالية تريد تخفيف العقوبات لاستئناف المحادثات مع أمريكا
    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم سيؤول بـ"الخيانة" بسبب مناورات عسكرية مع أمريكا
    كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وأمريكا بأزمة أمنية هائلة كل لحظة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء كيندال جينر خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك