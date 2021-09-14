التحقيق مع سجان إسرائيلي يشتبه في معرفته بوجود نفق هروب الأسرى

بدأت الشرطة الإسرائيلية في التحقيق مع سجان بسجن جلبوع، يشتبه في أنه كان على علم بخطة 6 أسرى فلسطينيين للفرار.

وقالت القناة الرسمية "كان":"تم استجواب سجان للاشتباه في تعطيل التحقيق بعد أن تبين أن السجن شهد مؤخرا انسداد في نظام الصرف الصحي. لا يوجد شك في أنه كان على علم بنية الهروب".

وأوضحت أن السجان:" كان مسؤولاً عن التعامل مع الانسدادات في الصرف الصحي، وقام الأسرى الذين عملوا معه بإبلاغه بوجود رمال في نظام الصرف الصحي، لكن السجان لم يبلغ عن ذلك".

وخلال استجوابه من قبل الشرطة، قال السجان إنه لم يعتقد أن ذلك أمرا غير عادي. لكن الشرطة تشتبه في أنه حاول إعاقة سير التحقيق بعد عملية الهروب، حيث طلب من الأسرى في السجن عدم التحدث عن أنه لم يبلغ بشكواهم بشأن الرمال الموجودة بنظام الصرف.

في سياق متصل تحقق الشرطة الإسرائيلية مع عدد من الأسرى بسجن جلبوع بعدما اتضح أنهم كانوا يعلمون بشأن تخطيط 6 من زملائهم لعملية الهروب، بحسب القناة.

وفي السادس من الشهر الجاري تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر فتحة في دورة مياه بإحدى الزنازين متصلة بنفق ينتهي خارج أسوار السجن، إلا أن الأمن الإسرائيلي تمكن من اعتقال 4 منهم لاحقا.

والجمعة الماضي، شهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح السبت الماضي، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي، وتقول إن أحدهما موجود في الضفة الغربية فيما الآخر داخل الأراضي الإسرائيلية.

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