الجيش المالي: إصابة جنديين ومقتل عنصرين مسلحين خلال هجوم إرهابي

أعلن الجيش المالي إصابة جنديين، ومقتل اثنين من العناصر المسلحة؛ خلال التصدي لهجوم إرهابي، وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، في نقطة "ماهو" جنوبي البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الجيش المالي، عبر حسابه الرسمي على الانترنت، اليوم الثلاثاء: "أصيب جنديان وقتل مسلحين اثنين خلال التصدي لهجوم إرهابي، وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين في نقطة ماهو (الحدودية مع بوركينا فاسو) جنوبي البلاد".

وأضاف الجيش المالي أن قواته ضبطت 91 دراجة بخارية، ومعدات عسكرية؛ موضحا أنه يجري المزيد من عمليات التمشيط.

وأعلن الجيش المالي، الأحد الماضي، في بيان، مقتل 5 عسكريين في كمين نصبته جماعة إرهابية مسلحة (لم تحدد هويتها)، بالقرب من منطقة "مانيدجي/ كولونغو"، في "ماسينا"، وسط البلاد.

وأكد الجيش، أن قواته ردت بإطلاق النار تجاه المسلحين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم، كما أسفرت العملية أيضا، عن احتراق 5 سيارات تابعة للقوات المسلحة المالية، وتدمير 3 مركبات للمسلحين.

وفي الثاني من آب/ أغسطس الماضي، أعلن الجيش إصابة ستة من جنوده واحتراق مركبة عسكرية إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في منطقة بابوي، بولاية موبتي وسط البلاد.

وتعاني مناطق وسط وشمال مالي من الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

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