بريطانيا.. جرعة معززة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر عرضه للإصابة

ونقلت الوكالة عن مسؤولين بريطانيين قولهم إن لقاحات كورونا أنقذت أكثر من 112 ألف شخص ومنعت 24 مليون عدوى، واقترحوا جرعة ثالثة للعاملين في المجال الصحي المناط بهم مواجهة الوباء وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو المعرضين للخطر أثناء التجارب السريرية، بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ولفتت إلى حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعول على أن التوسع في اللقاحات بدلا من المزيد من عمليات الإغلاق خلال فصل الشتاء.

ويأمل جونسون أن يعني برنامج الجرعات المعززة، الذي يتم تنفيذه على أساس وقائي دون دليل قاطع على تأثيره المحتمل، أن تتمكن المستشفيات من تحمل عبء جميع الإصابات الشتوية دون الحاجة إلى إغلاق آخر.