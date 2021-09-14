امرأة أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي تثير جدلا بما كتبته على فستانها بحفل "ميت غالا"... صور

أثارت امرأة أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الرسالة السياسية التي كتبتها على الفستان الذي حضرت به حفل "ميت غالا" السنوي في نيويورك، أمس الاثنين.

وحضرت كورتيز الحفل بفستان أبيض اللون، ولكن مكتوب عليه باللون الأحمر من الخلف عبارة "Tax the Rich" أو "افرضوا الضرائب على الأغنياء".

وعن سبب انتقائها لتلك العبارة، أوضحت أليكساندريا أوكاسيو كورتيز في لقاء على السجادة الحمراء: "اتفقت مع مصممة فستاني، أوروا جيمس، على أن نعبر سويا عن معنى تواجد فردا من الطبقة العاملة من النساء الملونات في حفل "ميت غالا" الفاخر، فما كان منا إلا أن تحدينا بعض المؤسسات"، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

BREAKING: Alexandria Ocasio-Cortez just ROCKED the MET Gala with a gown that says "Tax the rich." 👏 👏 pic.twitter.com/QbGAs7FoB0 — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) September 14, 2021

Alexandria Ocasio-Cortez attending the $35,000-a-ticket #MetGala in a Brother Vellies gown blaring "Tax the Rich" is a complicated proposition. pic.twitter.com/prxOojWxwx — Vanessa Friedman (@VVFriedman) September 14, 2021

ورغم ذلك، تعرضت أليكساندريا أوكاسيو كورتيز لانتقادات حادة من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضورها حدث المجتمع الراقي بفستان من تصميم مصمم فاخر.

وينال حفل "ميت غالا" شهرة واسعة لاستضافته مشاهير ومصممي أزياء أثرياء سنويا، ويقال إن تذاكره تبلغ 35 ألف دولار، في حين أن سعر حجز الطاولات التي ترعاها الشركات تتراوح بين 20 ألف و300 ألف دولار، ودائما ما يقام في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

وأصبحت أليكساندريا أوكاسيو كورتيز (31 عاما) أصغر امرأة تنتخب على الإطلاق في الكونغرس الأمريكي، وتقوم بتمثيل الدائرة الـ 14 في نيويورك، والتي تتكون من أجزاء من كوينز وبرونكس.

وفازت في صيف 2018، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وتجاوزت جوزيف كراولي، وهو سياسي من ذوي الخبرة، حيث كان نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب لمدة 19 عاما.