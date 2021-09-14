إعلام: حراس إيرانيون يلمسون مفتشات الوكالة الذرية ويطالبوهن بخلع ملابسهن

ضايق حراس إيرانيون مفتشات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية، بحسب ما نقلت صحيفة أمريكية عن أحد الدبلوماسيين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن الحرس قاموا بملامسات غير لائقة كما طالبوا النساء بخلع بعض ملابسهن.

وأضاف الدبلوماسي أنه كانت هناك ما لا يقل عن أربعة حوادث مضايقات من هذا القبيل، فيما قال دبلوماسي آخر إنه كانت هناك ما بين خمسة وسبعة حوادث.

وقال الدبلوماسيان إن الحادث الأول وقع في أوائل يونيو/حزيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة صرحت في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن "مثل هذا السلوك يجب أن يتوقف فوراً".

وكانت إيران، قد فرضت في تموز/يوليو، الماضي قيوداً على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مفاعل "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب حادث وقع في أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت إيران أعلنت عن تنشيط أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية.

ونقلت وكالة "خبر" الإيرانية، عن رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران، علي أكبر صالحي، تأكيده استمرار تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت السبت الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة بمفاعلها الواقع فوق الأرض في منشأة نطنز، مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين.

وقالت الوكالة في بيان "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة".